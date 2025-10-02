“العالمية القابضة” أبوظبي تستثمر مليار دولار في “سمان كابيتال” الهندية

وافقت أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الاستحواذ على حصة جوهرية في شركة “سمان كابيتال” (Sammaan Capital) الهندية مقابل حوالي مليار دولار، في إشارة إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع الخدمات المالية في الدولة الواقعة جنوب آسيا.

ومع إتمام الصفقة، ستمتلك وحدة “أفنير” (Avenir) التابعة لـ”الشركة العالمية القابضة” قرابة 43.5% من “سمان كابيتال”، وفقاً لإفصاح للبورصة يوم الخميس. وبموجب الاتفاق، ستصدر الشركة الهندية 330 مليون سهم و306.7 مليون حق شراء بسعر 139 روبية (1.5672 دولار) لكل منها، أي بخصم 18% عن سعر الإغلاق الأخير.

عرض شراء إجباري

وسيتعين على “أفنير” بعد ذلك تقديم عرض شراء مفتوح لمساهمي الشركة بموجب القواعد التي يفرضها المنظم في السوق الهندية. وأغلق سهم “سمان” مرتفعاً 5% في بورصة الهند يوم الأربعاء، لتصل قيمة الشركة السوقية إلى 140 مليار روبية. وكانت الأسواق مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عامة في الهند.

يرأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق حاكم دولة الإمارات ومستشار الأمن الوطني للدولة، الشركة الواقع مقرها في أبوظبي والبالغة قيمتها السوقية 239 مليار دولار. وتأتي الصفقة في وقت يشهد نمواً متزايداً في العلاقات السياسية بين البلدين.

اهتمام متزايد بالسوق الهندية

الصفقة تُعدّ واحدة من أكبر الاستثمارات من جانب الشرق الأوسط في قطاع الخدمات المالية في الهند، وتعكس توجهاً متنامياً لرغبة المستثمرين الأجانب في الحصول على حصص مسيطرة في الشركات الهندية، على عكس الماضي عندما كانوا يكتفون بحصص أقلية.

وفي الشهر الماضي، وافقت مجموعة “سوميتومو ميتسوي فاينانشال غروب” (Sumitomo Mitsui Financial Group) على شراء حصة إضافية قدرها 4.2% في “يَس بنك” (Yes Bank) بعد استكمال استحواذها المخطط على 20% في المصرف الهندي.

تأسست “سمان كابيتال” عام 2005 كشركة لتقديم قروض الرهن العقاري، وتمتلك ميزانية عمومية بقيمة 8.3 مليار دولار وأكثر من 200 مكتب يخدم 1.4 مليون عميل، وفق عرض للمستثمرين في أغسطس الماضي.