“الصندوق الزراعي السعودى” يعتمد قروضاً تمويلية بأكثر من ملياري ريال

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أمس الأربعاء اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، وفقا لبيان للصندوق، أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع تقديم قروض تمويلية وتسهيلات ائتمانية بأكثر من ملياري ريال في عدد من مناطق المملكة شملت قروضاً تنموية ، وتمويل مشروعات في قطاعات مختلفة لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي أهمها إنتاج اللحوم الحمراء، وإنتاج الدواجن اللاحم والبيض، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية وتربية وإنتاج الأسماك ومستودعات التبريد والتجميد.

كما تم اعتماد تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.

وأضاف أن المجلس ناقش تقريراً بشأن أوضاع المشاريع الزراعية الممولة من الصندوق في الخمسة أعوام الماضية من ناحية التشغيل والإنتاج وتحقيق المستهدفات من التمويل، إضافة إلى استعراض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم.