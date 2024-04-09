الشريك الاستراتيجي لفينتوري يحصل على عقد من وكالة ناسا لدعم تطوير مركبة المساحة القمرية في إطار حملة أرتيميس.

أعلنت شركة فينتوري أسترولاب، بالاشتراك مع شركائها، أكسيوم سبيس، وأوديسي سبيس ريسيرش، عن حصولها على عقد من وكالة ناسا لتطوير مركبة المساحة القمرية (LTV) التي ستساعد رواد أرتيميس في استكشاف المزيد من سطح القمر في المهام المستقبلية. تتضمن قيمة عقد أسترولاب ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، ويمكن أن يتم تكليف الفائزين بعقود مهام إضافية خلال السنوات الـ 13 المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.6 مليار دولار خلال فترة البرنامج. كما تسمح العقود بفترة إضافية لإكمال الخدمات لمدة سنتين.

‎مع هذا الإعلان، وبعد عقدين من التفاني في مجال المركبات الكهربائية ذات الأداء العالي على الأرض، تخطو فينتوري خطوة أخرى كبيرة. فعلاوة على ذلك، فإن المجموعة الصناعية التي يقودها الرئيس جيلدو باستور تقوم بتصميم وتصنيع عجلات وبطاريات المركبة القمرية. العجلات فائقة المرونة، التي تم تطويرها وتصنيعها من قبل الكيان السويسري لفينتوري بالتعاون مع أسترولاب، تم تقديمها في معرض باريس للطيران في يونيو 2023. أما البطاريات، فستتم تصنيعها في موناكو في مرافق مصممة خصيصًا في قلب المقر التاريخي لفينتوري.

‎كشفت أسترولاب لأول مرة عن النموذج الأولي العامل بحجم كامل لروفرها “فليكس” في مارس 2022. في السنوات التي تلت ذلك، أجرت أسترولاب آلاف الساعات من الاختبارات في المعامل والحقول التي أدت إلى تحسينات تصميمية عديدة. جاءت التحسينات على العجلات والبطاريات نتيجة للاختبارات التي أجرتها أسترولاب بالتعاون مع مهندسي فينتوري.

‎وفقًا لمتطلبات ناسا، يمكن لـ “فليكس” حمل رائدي الفضاء اللذين يرتدون البدلات، واستيعاب ذراع روبوتية لدعم الاستكشاف العلمي، وأداء لوجستيات الشحن الروبوتية، والبقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة القصوى عند القطب الجنوبي للقمر، وهو تحدي تقني، لا سيما بالنسبة للعجلات فائقة المرونة والبطاريات. يمكن تشغيل “فليكس” عن بُعد من الأرض حتى عند عدم وجود رواد فضاء، أو يمكن تشغيله بواسطة رواد فضاء مُرتدين البدلات.

‎عند وصول “فليكس” إلى سطح القمر، يتوقع أسترولاب أن يصبح أكبر وأكثر الروفرات قدرةً على الإطلاق للسفر إلى القمر. مع كتلة قصوى مشتركة للروفر والحمولة تزيد عن طنين، فإن روفر “فليكس” يزيد بما يقرب من ثلاث مرات عن كتلة سابقته الأكبر. توفر هذه السعة المزيد من الفرص لإجراء التجارب العلمية وال

‎مشاريع التجارية على سطح القمر.

‎”من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع أسترولاب، أنا فخور برؤية خبرة مجموعة فينتوري موثقة من قبل ناسا. بعد 20 عامًا من الابتكار والسجلات العالمية في مجال المركبات الكهربائية الأرضية، نشارك الآن في مغامرة ستدخل التاريخ: عندما يعود الإنسان إلى القمر! عندما أرى هذا الروفر، المجهز بعجلاتنا وبطارياتنا، يعمل هناك، سأكون قد حققت أكبر حلم لي”. – جيلدو باستور، رئيس مجموعة فينتوري.

‎”أسترولاب متشرفة بتحديد روفرها “فليكس” من قبل ناسا للمشاركة في تطوير مركبة المساحة القمرية لحملة أرتيميس. فريقنا بأكمله، جنبًا إلى جنب مع شركائنا التجاريين، بما في ذلك شريكنا الاستراتيجي مجموعة فينتوري، ملتزمون بتقديم LTV يخدم كأداة حاسمة في جهود الوكالة لإقامة وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر”. – جاريت ماثيوز، مؤسس ورئيس تنفيذي، أسترولاب.