الشركة المنظمة لمبادرة مستقبل الاستثمار السعوديةتدرس طرحًا عامًا أوليًا

تستعد شركة “ريتشارد أتياس أند أسوشيتس”، المنظمة لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، لطرح عام أولي محتمل خلال العام المقبل، ضمن تحركات استراتيجية توسعية في قطاع الفعاليات والاستشارات العالمية.

وقال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة ريتشارد أتياس، في تصريحات لوكالة “بلومبرغ”، إن الشركة تعمل حاليًا مع بنوك استثمارية، من بينها “إيفركور” (Evercore Inc)، للتحضير للإدراج في البورصة، مشيرًا إلى أن الطرح قد يتم تنفيذه خلال 2026.

“سنابل” تمتلك الحصة الأكبر.. و”أتياس” يدرس التخارج

بحسب أتياس، تمتلك “سنابل للاستثمار”، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نحو 75% من أسهم الشركة، بينما يحتفظ هو بالحصة المتبقية. وأضاف أن خيار بيع حصته بشكل مباشر لا يزال قيد الدراسة، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات.

ورغم بدء التحضيرات، لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن توقيت الطرح، كما لم يصدر تعليق رسمي من ممثلي “إيفركور” أو “سنابل” حتى الآن.

منظّمة “دافوس الصحراء”

تأسست “ريتشارد أتياس أند أسوشيتس” قبل أكثر من 15 عامًا، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك، وتضم أكثر من 100 موظف حول العالم. وتختص الشركة في تنظيم الفعاليات الدولية والاستشارات العامة والرياضية، وقد اكتسبت شهرتها من تنظيمها جميع نسخ قمة مبادرة مستقبل الاستثمار منذ انطلاقتها عام 2017.

ويُشار إلى القمة عادة بوصفها “دافوس الصحراء”، نظرًا لما تستقطبه من شخصيات بارزة من وول ستريت وقادة صناعة التكنولوجيا، من بينهم جين فريزر (سيتي غروب)، ولاري فينك (بلاك روك)، وديفيد سولومون (غولدمان ساكس).

كما شارك ريتشارد أتياس نفسه في الفعاليات بصفته متحدثًا رئيسيًا، مستعرضًا تطلعات المملكة لتكون مركزًا عالميًا للاستثمار والابتكار، ضمن رؤية السعودية 2030.

توسع سعودي عبر الاستثمار والفعاليات

بالإضافة إلى تنظيم النسخة السنوية في الرياض، نظم معهد مبادرة مستقبل الاستثمار — وهو مؤسسة غير ربحية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة — فعاليات دولية هذا العام، من بينها مؤتمر كبير في ميامي حضره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كمتحدث رئيسي.

ويعكس هذا الحراك الطموح الأوسع للمملكة نحو استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتوسيع نفوذها في قطاعات حيوية مثل الفعاليات الكبرى، الرياضة، والتقنية، بدعم من مشاريع كبرى كمدينة “نيوم”، وملفات كأس العالم 2034 والألعاب الآسيوية الشتوية 2029.