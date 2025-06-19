“السيادي السعودي” يطلق شركة لبناء “إكسبو 2030”

أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة جديدة تحت اسم ” إكسبو 2030 الرياض”، تتخصص في بناء وتشغيل مرافق المعرض العالمي الذي سيقام للمرة الأولى في المملكة، مع تحويلها إلى قرية عالمية بعد انتهاء فعالياته عند نهاية شهر مارس 2031، لتكون مركز جذب سياحي.

أفاد بيان أصدره الصندوق اليوم أن الشركة الجديدة تعمل على استثمار مرافق “إكسبو” على المدى الطويل، لتكون مركزاً متعدد الثقافات لأنشطة التجزئة والمطاعم، يحيط به مجتمع سكني عالمي مشيّد وفق أعلى المستويات، يمثل نموذجاً للسياحة المستدامة.

وأعلن الصندوق اختيار طلال المري رئيساً تنفيذياً للشركة الجديدة، والذي شغل في السابق مناصب قيادية بارزة في شركة “أرامكو”، حيث كان الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو أوروبا، والنائب الأعلى للرئيس لخدمات الأحياء، والنائب الأعلى للرئيس للخدمات الصناعية.

تتوقع السعودية أن يجذب “إكسبو 2030” أكثر من 40 مليون زيارة، وأن يبلغ إجمالي مساهمة المعرض ومرافقه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال مراحل البناء قرابة 241 مليار ريال سعودي (حوالي 64 مليار دولار)، وأن يصل عدد الوظائف المستحدثة إلى 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال مرحلة التشغيل نحو 21 مليار ريال سعودي.

المخطط الرئيسي لـ “إكسبو 2030 الرياض” يغطي مساحة 6 ملايين متر مربع شمال مدينة الرياض، بجوار مطار الملك سلمان الدولي المقرر تشييده قبل انطلاق المعرض.

قال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: “ستستفيد شركة إكسبو 2030 الرياض، من منظومة صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة محلياً وعالمياً، ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية الصندوق في القطاع العقاري، الذي يقود تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه، ودفع عجلة الابتكار الحضري، وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030”.

وفق البيان فإن الشركة ستطلق عملياتها بوتيرة متسارعة تحقيقاً لمستهدفاتها، وتعتزم عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لتحقيق أهدافها في مجالات التشييد والبناء، إلى جانب البرامج الثقافية وتنظيم الفعاليات.

فازت الرياض بالتصويت من الدورة الأولى في 2024 باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي تستمر أعماله ستة أشهر تبدأ من مطلع أكتوبر، ووافق المكتب الدولي للمعارض الثلاثاء الماضي على الملف المبدئي تمهيداً لانطلاق المرحلة التالية التي تشمل دعوة 195 دولة لتجهيز مشاركاتها في أعماله.