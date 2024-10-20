السيادي السعودي يطلق “سارك” لتطوير مجمعات سكن للعاملين بكبرى المشاريع

أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأحد، شركة “الإقامة الذكية للمجمعات السكنية” (سارك)، بهدف تطوير وتشغيل مجمعات سكنية للعاملين بمشاريع البناء في المملكة، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية لهم.

خالد جوهر، مدير إدارة مشارك لمحفظة المشاريع العقارية في الصندوق، نوّه بأن “المجمعات السكنية للعاملين تمثل فرصة مهمة، نظراً لمستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة سارك في تلبية متطلبات الحلول السكنية في المملكة، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص”، مضيفاً: “مع ما نشهده من نمو متزايد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل الصندوق دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية”.

مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقترب من تريليون دولار، ويمثل الذراع الاستثمارية الأساسية للمملكة في خطتها لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، حيث أسّس منذ عام 2017 حوالي 95 شركة، ضمن خطة لبناء محفظة متنوعة في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي.