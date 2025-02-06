السيادي السعودي يسعى لاقتراض 3 مليارات يورو بضمانة إيطالية

يتفاوض صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (Sace) للحصول على ضمانات قرض بقيمة 3 مليارات يورو (3.1 مليار دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر صرحوا لـبلومبرغ

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قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، ستقدم الوكالة الإيطالية ضمانات لمجموعة من البنوك الدولية التي ستوفر القرض لصالح الصندوق السيادي السعودي البالغة أصوله تريليون دولار.

وامتنع ممثلو الوكالة الإيطالية وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.

تأتي هذه المحادثات في أعقاب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إلى السعودية مؤخراً، حيث التقت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتم التوصل إلى اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار بين الجانبين.

وشملت هذه الاتفاقيات تقديم الوكالة الإيطالية ضمانات لقرض بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مشروع “نيوم”، المدينة المستقبلية التي تبلغ تكلفتها التقديرية 1.5 تريليون دولار، والتي منح صندوق الاستثمارات العامة عقد إنشاء بقيمة 4.7 مليار دولار فيها لشركة البناء الإيطالية “ويبيلد” (Webuild SpS).

وكان الصندوق السعودي وشركاته التابعة قد لجأوا في السابق إلى وكالات ائتمان الصادرات من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، في إطار جهودهم لتنويع مصادر التمويل، وبهدف دعم خطط استثمارية ضخمة تهدف إلى تحويل بوصلة الاقتصاد السعودي.

وخلال الشهرين الماضيين، نجح الصندوق في جمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات، إضافة إلى 7 مليارات دولار من الديون الإسلامية، في إطار مساعيه لتمويل أنشطته الاستثمارية. كما يعتزم الصندوق رفع إنفاقه الاستثماري السنوي من 40 مليار دولار حالياً إلى 70 مليار دولار اعتباراً من العام المقبل.