السوق المالية السعودية: توزيع 1.2 مليار ريال على المتضررين من مخالفات تداول سهم “دار الأركان”

كشفت هيئة السوق المالية السعودية لـ”الشرق” أنها بدأت في إيداع مبالغ التعويضات في حسابات المتضررين من مخالفات تداول سهم “دار الأركان” التي أُعلن عنها في يوليو 2023.

الهيئة أشارت إلى أنها أدانت حينها 17 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وغرمتهم 6 ملايين ريال، وألزمتهم وخمسة مستثمرين آخرين بدفع 1.196 مليار ريال، بسبب المكاسب غير المشروعة التي تحققت لهم بسبب مخالفاتهم التي ارتكبوها خلال تداولهم على سهم شركة “دار الأركان.

وأوضحت الهيئة أن إيداع المبالغ يتم خلال صندوق التعويض الذي أنشئ لهذه القضية، بموجب صلاحيتها بإجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، كما بحثت الهيئة مدى ملاءمة إنشاء صناديق متخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصّلة، إذ اعتمدت الهيئة على السجلات التقنية لتحديد المستفيدين من الصندوق ممن ثبت تعرضهم للضرر جراء تلك المخالفات، وهو ما اعتمدت عليه في خطة التوزيع التي اقترحها مجلس الهيئة واعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

شهدت السعودية توسعاً كبيراً في جهود مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة، مستهدفةً تعزيز الشفافية والمساءلة كجزء من رؤية 2030، باعتبار ذلك عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، وفق تقرير لمؤسسة “سكريتاريات” (Secretariat) تحت عنوان “النزاهة والمساءلة: حملة السعودية لمكافحة الفساد”، الصادر في فبراير.

ثاني صناديق التعويضات

هيئة السوق المالية السعودية أفادت “الشرق” أن قيمة التعويضات تفاوتت بحسب حجم الضرر الذي وقع على المتضررين، مؤكدةً أن هناك متضررين وصلت تعويضاتهم أكثر من مليون ريال.

يُعدُّ الصندوق الجديد ثاني صندوق تعويض تنشئه الهيئة لتعويض المتضررين من المخالفات المالية المرتكبة في السوق المالية، إذ سبق وأن تمّ الإعلان قبل أكثر من شهرين عن صندوق لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة “حديد وطني”، والتي بلغت قيمة المكاسب غير المشروعة فيها 41.4 مليون ريال.

ودعت الهيئة في تصريحها لـ”الشرق” اليوم المتضررين الذين يرون وقوع الضرر عليهم ولم تشملهم خطة التوزيع التقدم بدعوى فردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

لم تقتصر جهود مكافحة الفساد على القطاع العام فحسب، بل توسعت لتشمل القطاع الخاص، حيث باتت الشركات مطالبة بتبني سياسات امتثال صارمة لحماية أعمالها من المخاطر القانونية. كما يوفر نظام “نزاهة” حماية أقوى للمبلغين عن الفساد، مما يشجع الموظفين والشركاء التجاريين على الإبلاغ عن أي مخالفات دون خوف من الانتقام.