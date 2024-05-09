السوق المالية السعودية توافق على أكثر من 10 طروحات أولية

تستعد أكثر من 10 شركات في السعودية لإجراء طرحها العام الأولي في سوق الأسهم، فيما قدمت أكثر من 50 شركة طلبات للإدراج، في إشارة استمرار موجة نشاط الاكتتابات في المملكة.

قال محمد الرميح، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) في حوار: “لدينا أكثر من 10 طروحات أولية حصلت على الموافقة، لكنها ما زالت في انتظار بناء سجل الأوامر والاتفاق مع مديري الأصول لتحديد موعدي الإدراج والطرح”.

وأضاف أن “الأمر الجيد في تلك الطروحات ليس في عددها فحسب، بل وتنوعها أيضاً. فهي شركات من قطاعات مختلفة، وأحجام متباينة، وفي مراحل مختلفة من دورة حياتها”.