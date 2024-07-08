السوق السعودية تستهدف إدراج 24 شركة جديدة في 2024

تستهدف هيئة السوق المالية السعودية تعزيز وتيرة الطروحات الأولية في بورصة الرياض، وإدراج 24 شركة جديدة هذا العام، كما جاء في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي.

محمد الرميح، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، كشف بمقابلة مع “بلومبرغ” في مايو، عن استعداد أكثر من 10 شركات في المملكة لإجراء طرحها العام الأولي في سوق الأسهم قريباً، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، فيما قدّمت أكثر من 50 شركة طلبات للإدراج، في إشارةٍ إلى استمرار موجة الاكتتابات بالسوق الأنشط إقليمياً خلال العامين الأخيرين.

كانت السوق المالية السعودية شهدت العام الماضي إدراج 43 شركة جديدة، بواقع 8 شركات في السوق الرئيسية (تاسي)، و35 شركة في السوق الموازية (نمو).

وجمعت الطروحات الأولية في السعودية أكثر من ملياري دولار منذ بداية العام، تصدرها اكتتاب “شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه” الذي جمع 764 مليون دولار، تليها شركة “المطاحن الحديثة” التي جمعت 314 مليون دولار.

في حين جمع الطرح الثانوي لشركة “أرامكو” حوالي 11.2 مليار دولار، حيث باعت عملاقة الطاقة في يونيو 1.545 مليار سهم، تمثل 0.64% من الأسهم المصدرة. وتميز الطرح بتخصيص 60% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب.