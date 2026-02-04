السعودية وتركيا توقّعان اتفاقية كبرى لمشاريع محطات الطاقة المتجددة

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا اتفاقية للتعاون في مشاريع محطات توليد الطاقة المتجددة.

وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة.

وقّع الاتفاقية من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومن الجانب التركي ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، ودعم تطوير وتنفيذ مشاريع عالية الجودة تسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات البلدين.

وتتضمن الاتفاقية تطوير وتنفيذ مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية في تركيا بقدرة إجمالية تصل إلى 5,000 ميغاواط، تُنفَّذ على مرحلتين.

تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية في ولايتي سيواس وقرمان، بطاقة إجمالية تبلغ 2,000 ميغاواط. أما المرحلة الثانية فتتضمن مشاريع إضافية تُنفَّذ وفق الأطر المتفق عليها بين الطرفين، وبقدرة إضافية تبلغ 3,000 ميغاواط.

وتتميز مشاريع المرحلة الأولى بتقديم أسعار كهرباء تنافسية للغاية مقارنة بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. كما تمثل هذه المشاريع استثمارًا يُقدّر بنحو ملياري دولار، وستوفر الكهرباء لأكثر من مليوني أسرة تركية.

وستقوم شركة تركية مملوكة للدولة بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات لمدة 30 عامًا، مع تعظيم الاستفادة من المعدات والخدمات المحلية خلال مراحل تنفيذ المشاريع.

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستثمارية بين المملكة وتركيا.

كما تعكس الاتفاقية مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين والتزامهما المشترك بتوسيع التعاون في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات وتحقيق المنافع المتبادلة لكلا البلدين.

وفي كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي–التركي 2026، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي سامي العصيمي إن عدد الشركات السعودية العاملة في تركيا بلغ نحو 1,400 شركة باستثمارات تتجاوز 18 مليار دولار، مقارنة بـ 390 شركة تركية تستثمر في السوق السعودي، وذلك بحسب بيان رسمي.