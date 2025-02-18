السعودية تيسر الوصول إلى الصناديق الاستثمارية عبر منصة رقمية جديدة

أطلقت السعودية منصة “إيداع كونكت” لتتيح للمستثمرين الاشتراك في الصناديق الاستثمارية دون تعقيدات.

أعلن “مركز إيداع الأوراق المالية” (إيداع)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “تداول السعودية”، عن إطلاق منصة “إيداع كونكت” التي تسهل إتمام عمليات الاشتراك والاسترداد للمستثمرين، وتتيح لمديري الصناديق أدوات لإدارة العمليات، كما توفر للصناديق فرصاً أكبر للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، وذلك خلال “ملتقى الأسواق المالية”، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في الرياض، بحسب بيان صحفي صادر عن “إيداع”.

المنصة تتيح اشتراك المستثمرين في الصناديق الاستثمارية المرخصة لدى هيئة سوق المال السعودية، بحيث يستطيع أي مستثمر التسجيل في المنصة والاشتراك في الصناديق، بدون فتح حسابات لدى مدير الصندوق، حسبما أوضح خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول السعودية” في مقابلة مع الشرق في وقت سابق اليوم.

نمت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية 37% على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، لتبلغ 160 مليار ريال، مقارنة مع 117 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من عام 2023 بحسب النشرة الربعية الصادرة عن هيئة السوق المالية في العام الماضي.

تستهدف المملكة تعزيز وصول المستثمرين المحليين والأجانب إلى أسواقها المالية لتعميق تلك الأسواق، وزيادة حجمها، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير قناة تمويل للشركات، ضمن جهود لتنشيط دور القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

كان الحصان أكد خلال مقابلته مع “الشرق” على متانة السوق السعودية في مواجهة التأثيرات العالمية الجيوسياسية، واستمرار جاذبيتها للاستثمار، مدللاً على ذلك بحجم الإدراجات في السوق، وطلبات تسجيل المستثمرين الأجانب، وحجم أنشطة المستثمرين سواء محليين أو دوليين.