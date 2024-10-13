السعودية تهدف لبناء نظام لوجستي إقليمي يحول المنطقة لمركز إمداد عالمي

تهدف السعودية لتحويل الشرق الأوسط إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، لبناء نظام إقليمي متعدد المحاور يعزز سلاسل الإمداد العالمية، وفق وزير الاستثمار خالد الفالح أمام المنتدى اللوجستي العالمي (GLF24) في الرياض.

الفالح نوّه بكلمته، اليوم الأحد، بأهمية قطاع النقل لحركة الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن “الأكثر أهمية بالنسبة لنا في المنطقة، هو إقليمية سلاسل التوريد العالمية، حيث كانت العولمة جيدة للاقتصاد العالمي ولن يختفي هذا النظام، لكنه سيتطور إلى نظام إقليمي متعدد المحاور للنقل والخدمات اللوجستية”. وأكد أن موقع منطقة الشرق الأوسط يؤهلها للعب دور مركزي في هذا المجال؛ “وسنعمل على بناء مركزنا اللوجستي الإقليمي الخاص بنا، بل نحن في طور إنشائه بالفعل، ولن نبدأ من الصفر”.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق العام الماضي “المخطط العام للمراكز اللوجستية”، والذي يضم 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2030. ويستهدف المخطط تطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم، وهي آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وفق بيان صادر حينها.