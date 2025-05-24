السعودية تطمح لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي إلى 130 مليار دولار

تسعى السعودية لأن تكون لاعباً محورياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتتجاوز دور المستهلك إلى دور المنتج والمصدّر لهذه التقنيات المتقدمة. ولتحقيق ذلك وضع المسؤولون استراتيجية شملت إطلاق شركات متخصصة وإبرام شراكات مع كيانات رائدة ووضع بيئة تشريعية داعمة وتأهيل الكفاءات، بهدف أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول 2030، فهل ينجح رهان المملكة في أن تتصدر الصفوف عالمياً في هذا المجال؟. سؤال طرحه برنامج “بيزنس ويك” على قناة “الشرق” لهذا الأسبوع للإجابة عليه.

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منتصف مايو الجاري، عن إطلاق شركة “هيوماين” (Humain)، كإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. ومن خلالها تم الإعلان عن استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار لبناء بنية تحتية متطورة ومراكز بيانات ضخمة، كما أُبرمت شراكات مع شركات رائدة شملت “إنفيديا” و”إيه إم دي” و”أمازون ويب سيرفس”.

هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، قال خلال مشاركته في البرنامج إن من شأن هذه الاستثمارات والشراكات أن تجعل من السعودية مركزاً إقليمياً، بل عالمياً، في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونوّه بأن هذه الصفقات قادرة على أن تعزز قدرات البلاد وتمنحها امتلاك هذه التقنيات بما يمكنها من تصنيعها وتشغيلها.

وأضاف أن الحكومة بالفعل قطعت خطوات لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية عدة، منها التعليم والصحة، موضحاً أن هذه الاستثمارات والشراكات اقترنت بوضع التشريعات الملائمة لتحقيق استراتيجية الدولة الطموحة في هذا المجال ضمن “رؤية 2030”.