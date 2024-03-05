السعودية تسعى لجذب استثمارات بـ80 مليار دولار لتنشيط السياحة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة، حيث تتطلع المملكة إلى تعزيز موادرها لتمويل خططها في التحول لواحدة من الوجهات الأكثر زيارة في العالم.

قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، في مقابلة بالرياض يوم الأحد: “أريد أن يمثل القطاع الخاص غالبية الاستثمار”، مضيفاً أن الهدف هو جمع 60 إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. ووصف ذلك بأنه “هدف طموح للغاية”.

تخطط الحكومة السعودية لإنفاق نحو 800 مليار دولار على السياحة خلال العقد المقبل، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لمستقبل ما بعد النفط الذي يركز على تحويلها إلى مركز رئيسي لكل شيء من استخراج المعادن إلى الأحداث الرياضية. كما تستهدف جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، منهم حوالي 70 مليون زائر أجنبي.