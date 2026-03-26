GAGA السعودية تجمع 2.5 مليون دولار لتعزيز التعليم التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

شركة GAGA الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم ومقرها المملكة العربية السعودية جمعت 2.5 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة A، بقيادة شركة Phoenix Venture Partners، وبمشاركة مكاتب عائلية ومستثمرين أفراد.

تأسست GAGA على يد عبدالله الخرصاني وإياد الشعبان، وتقدم تعليماً إلكترونياً مباشراً وتفاعلياً للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً. توفر المنصة أكثر من 1000 برنامج مباشر عبر 200 مادة، حيث تجمع بين التعليم الأكاديمي وتنمية المهارات من خلال التفاعل الفوري بين المعلم والطالب.

وعلى عكس المنصات التقليدية التي تعتمد على المحتوى المسجل، تركز GAGA على تجارب تعلم مباشرة ومُحفَّزة بأسلوب الألعاب، مصممة لتعزيز التفاعل وتحسين النتائج التعليمية. كما تربط المنصة الطلاب مباشرة بالمعلمين، مما يخلق بيئة تعليمية أكثر ديناميكية وتخصيصاً.

وتعمل GAGA أيضاً على تطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص مسارات التعلم، وتقييم أداء الطلاب، وتحديد فجوات المعرفة، بما يتيح تصميم مسارات تعليمية مخصصة وفقاً لاحتياجات كل طالب.

وستستخدم الشركة التمويل الجديد لتوسيع شبكة المعلمين، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق المحتوى التعليمي باللغة العربية في مختلف أنحاء المملكة. كما يدعم الاستثمار مواصلة تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تعليمية أكثر تكيفاً واعتماداً على البيانات.

وبذلك يرتفع إجمالي تمويل الشركة إلى 4.2 مليون دولار، مما يعزز موقع GAGA كبديل رائد للدروس الخصوصية التقليدية ومنصات التعلم الرقمي غير التفاعلية في المملكة.