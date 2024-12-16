“السعودية العالمية للموانئ” تختار بنوكاً تمهيداً للطرح العام

اختارت “الشركة السعودية العالمية للموانئ”، المدعومة من الدولة، بنوكاً من بينها “غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” تمهيداً لطرحها العام الأولي في الرياض، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

يملك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة و”بي إس إيه إنترناشيونال” (PSA International) السنغافورية مشغلة الموانئ، وقد تُدرج أسهمها بحلول العام المقبل، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات سرية. وأضافوا أن الصفقة قد تجمع ما يصل إلى مليار دولار.

لم تُتخذ قرارات نهائية بشأن توقيت وحجم الاكتتاب. وامتنع ممثلون عن “الموانئ العالمية السعودية”، وصندوق الاستثمارات العامة، و”بي إس إيه”، و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي” عن التعليق.

كانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت سابقاً بأن مشغلة الموانئ ضمن حقيبة الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة التي يجري النظر في طرحها للاكتتاب العام الأولي. وتعود ملكية “بي إس إيه” إلى “تيماسيك هولدينغز”، وهي شركة الاستثمارات الحكومية في سنغافورة.

تأسست “الشركة السعودية العالمية للموانئ” في عام 2012، وتدير محطات الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز على الساحل الشرقي للمملكة، وهو أكبر ميناء للحاويات في الخليج العربي، وفقاً لموقعها الإلكتروني. كما تُشغل ميناء الرياض الجاف.