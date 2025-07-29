الزعابي: 2025 محطة محورية في مسيرة “مدن القابضة”.. والأرباح تتضاعف

سجلت مجموعة مدن القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أداءً ماليًا استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بعد ارتفاع صافي أرباحها إلى 2.1 مليار درهم (ما يعادل 571.8 مليون دولار)، محققة نموًا يفوق 4.2 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغ فيها صافي الربح نحو 502 مليون درهم.

ويعكس هذا النمو القوي نجاح الشركة في تعزيز قطاعاتها الأربعة الرئيسية، إلى جانب الدمج الفعّال لعمليات الاستحواذ الأخيرة، وتنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية بكفاءة عالية.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى أداء قطاع العقارات، إضافةً إلى تعزيز الإيرادات المتكررة الناتجة عن تحسين الكفاءة التشغيلية في مجالات إدارة الأصول، والضيافة، والفعاليات، والتموين والسياحة.

وتواصل “مدن” الحفاظ على زخمها القوي في النصف الثاني من العام، حيث أسهم بيع جميع قطع الأراضي السكنية التي طُرحت ضمن مشروع “وديم” خلال شهر يوليو، بقيمة بلغت 5.5 مليار درهم، في تجاوز إجمالي المبيعات للنصف الأول، إجمالي مبيعات الشركة المسجلة خلال عام 2024 بالكامل.

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مدن القابضة”:

“يمثل النصف الأول من عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة (مدن) كمجموعة قابضة دولية تزاول أنشطتها في قطاعات حيوية متنوعة. النتائج المالية تعكس الرؤية الطموحة للمجموعة وقدرتها على تنفيذ استراتيجيات النمو بكفاءة، بما يعزز مكانتها كمساهم فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة للمساهمين.”

وأضاف الزعابي أن المجموعة تواصل البناء على هذا الزخم مع بداية النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن بيع كامل قطع الأراضي السكنية في مشروع “وديم” خلال يوليو بقيمة 5.5 مليار درهم، أدى إلى تجاوز إجمالي المبيعات في 2025 لما تم تحقيقه طوال عام 2024، ما يؤكد قوة الطلب واستدامة النمو في محفظة المشاريع العقارية للمجموعة