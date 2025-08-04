الراوي: كالو تقود مستقبل الغذاء المخصص بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة كالو Calo السعودية، الناشئة في قطاع تكنولوجيا الغذاء، عن إغلاق جولة تمويل تمديدية من الفئة “ب” بقيمة 39 مليون دولار، بقيادة الجزيرة كابيتال، ليرتفع إجمالي تمويلها في هذه الفئة إلى 64 مليون دولار، بعد جولة أولى بقيمة 25 مليون دولار أُغلقت في ديسمبر 2024 بقيادة نواة كابيتال.

وشارك في الجولة مستثمرون بارزون مثل STV، مجموعة الفيصلية، وخوارزمي فنتشرز، إلى جانب انضمام أوراسيا كابيتال كمستثمر جديد. وقد تجاوزت الجولة هدفها المبدئي البالغ 50 مليون دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في نموذج كالو القائم على الاشتراكات الغذائية المخصصة.

نمو متسارع واستحواذات دولية

تأسست كالو في البحرين عام 2019 على يد أحمد الراوي ومؤيد المؤيد، وسرعان ما أصبحت من أسرع منصات الاشتراكات الغذائية نموًا عالميًا، مع تقديم أكثر من 10 ملايين وجبة في عام 2024.

ضمن استراتيجيتها للتوسع، استحوذت الشركة مؤخرًا على علامتي Fresh Fitness Food وDetox Kitchen البريطانيتين، ودمجتهما ضمن بنيتها التقنية، تمهيدًا لاختراق السوق الأوروبية.

وقال أحمد الراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كالو:

“نعيش في مرحلة استثنائية يعيد فيها الذكاء الاصطناعي تعريف أنماط حياتنا. نحن متحمسون للاستثمار في الابتكار وتوسيع نطاق تجارب التغذية المخصصة عالميًا، بما يتماشى مع رؤيتنا في جعل الصحة في متناول الجميع.”

استثمارات لتوسيع المنتجات والأسواق

تخطط كالو لاستخدام التمويل الجديد في:

تطوير منتجات غذائية معبأة (CPG) تحت شعار “جعل الصحة أيسر منالًا”.

إطلاق خدمة “كالو بلاك” (Calo Black) ، وهي تجربة طاهٍ خاص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفهم تفضيلات المستخدمين وإنشاء قوائم طعام مخصصة.

التوسع في أسواق جديدة تشمل المملكة المتحدة وسلطنة عُمان، حيث تمتلك الشركة أكثر من 5,000 عميل على قوائم الانتظار.

كما سجلت كالو نموًا يفوق 50% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025، مدفوعة بأداء قوي في السعودية، الإمارات، والكويت، مع خطة لافتتاح متجر جديد كل ثلاثة أشهر.

شراكة جديدة مع أرماح وتعزيز للحوكمة

أعلنت كالو أيضًا عن شراكة استراتيجية مع شركة أرماح الرياضية، إحدى أبرز شبكات الصالات الرياضية الفاخرة في المملكة، تتضمن افتتاح متاجر مشتركة وتوزيع منتجات كالو داخل نوادي أرماح.

كما انضم فهد الحقباني، مؤسس أرماح، إلى مجلس إدارة كالو كعضو مستقل، مستفيدًا من خبرته في قيادة شركتين سابقتين نحو الاكتتاب العام.