الرئيس التنفيذي لـ”موانئ دبي”: الحرب التجارية تعيق الاستثمارات قصيرة الأجل

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تعيق الاستثمارات قصيرة الأجل.

وأشار وفقاً لصحيفة “البيان”- إلى أن البنوك أصبحت أكثر حذراً في اتخاذ القرارات الخاصة بالتمويل والإقراض.

وأكد أن الشركة ستشهد نمواً في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وأوضح أن موانئ دبي العالمية اقترضت نحو 3.5 مليارات دولار في أغسطس وسبتمبر 2018 وأنها تدفع زيادة سنوية في رواتب الموظفين في الصين بنسبة تبلغ 20 %.

وقال: إن التحديات التكنولوجية هي الهاجس الأكثر إلحاحاً، من حيث التأثير على المتاجر التي تبيع السلع المشحونة في أنحاء العالم وعلى سلسلة التوريد نفسها، بجانب مخاطر أن تصبح الابتكارات المكلفة عديمة الاستعمال في الغد.

وأبرز الرئيس التنفيذي أفريقيا كسوق نمو رئيسية، محدداً السنغال ورواندا وتنزانيا من بين أكثر المواقع جاذبية.

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