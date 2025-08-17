الذكاء الاصطناعي يدعم نمو شركات “أدنوك” المدرجة

تواصل شركات مجموعة “أدنوك” الست المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطتها، بهدف تعزيز النمو ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تحقيقها نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس تنوع وقوة محفظة أعمال المجموعة، وقدرتها على خلق قيمة إضافية للمساهمين.

وتُعد أداة MEERAi من أبرز حلول الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها “أدنوك”، حيث تساعد الإدارة التنفيذية على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بالاعتماد على بيانات يتم جمعها وتحليلها في الوقت الفعلي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، ساعدت حلول الذكاء الاصطناعي المطبقة في شركات “أدنوك” على تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض الانبعاثات، وتطوير تجربة العملاء.

وخلال النصف الأول من 2025، بلغ صافي أرباح الشركات المدرجة 17.3 مليار درهم (4.7 مليار دولار).

سجلت “أدنوك للغاز” صافي دخل قياسي بلغ 5.1 مليار درهم (1.385 مليار دولار) في الربع الثاني بزيادة 16% على أساس سنوي، مدفوعاً بالطلب المحلي ورفع الكفاءة. كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 6.6 مليار درهم (1.792 مليار دولار) .

ارتفعت المصروفات الرأسمالية بنسبة 49% نتيجة التقدم في مشاريع استراتيجية، منها مشروع تطوير الغاز الغني بقيمة عقود بلغت 18.36 مليار درهم (5 مليارات دولار) .

انضمت “أدنوك للغاز” إلى مؤشر MSCI في يونيو، ومن المقرر دخولها مؤشر FTSE في سبتمبر مع تدفقات استثمارية إضافية تتجاوز 200 مليون دولار.

أما “أدنوك للتوزيع” فحققت أرباحاً قوية في الربع الثاني تجاوزت التوقعات، حيث بلغ صافي ربح النصف الأول 1.32 مليار درهم (358 مليون دولار) بزيادة 12%، مدعوماً بمبيعات قياسية للوقود وزيادة الأرباح من قطاع التجزئة غير الوقود بنسبة 15%. وأضافت الشركة 47 محطة جديدة، معظمها في السعودية، ورفعت مستهدفها السنوي إلى 60-70 محطة. كما عززت حضورها الدولي بإطلاق زيوت “فويجر” في مصر، وتخطط لتوزيع أرباح نقدية بواقع 10.285 فلس للسهم في أكتوبر.

من جانبها، حققت “أدنوك للحفر” إيرادات نصف سنوية قياسية بلغت 8.71 مليار درهم (2.37 مليار دولار) بزيادة 30%، وصافي ربح 2.54 مليار درهم (692 مليون دولار) بنمو 21%. كما حصلت على عقود جديدة بقيمة 17.63 مليار درهم (4.8 مليار دولار)، مع توقع عائدات سنوية تتراوح بين 4.65 و4.80 مليار دولار.

في المقابل، سجلت “أدنوك للإمداد والخدمات” نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلى 4.62 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وصافي أرباح متوقعة لعام 2025 بنمو 5% لتصل إلى 1.053 مليار درهم (287 مليون دولار).

أما “فيرتيغلوب” فحققت إيرادات قوية بنمو 20% للنصف الأول، واقترحت توزيع أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار مع إعادة شراء أسهم بقيمة 31 مليون دولار.

وأعلنت “بروج” عن صافي ربح قدره 193 مليون دولار للربع الثاني، مع التزامها بزيادة توزيعات أرباحها في 2025 إلى 16.2 فلس للسهم. كما عززت برنامجها للذكاء الاصطناعي بإطلاق غرفة تحكم ذكية بالتعاون مع “هانيويل”، وتوسيع استخدام منصة “MEERAi”.

وتؤكد هذه النتائج أن مجموعة “أدنوك” تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق نمو مستدام، معززة بمزيج من التحول الرقمي والابتكار والتوسع الاستراتيجي.