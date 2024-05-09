قالت الشركة في بيان، اة، إن هذا الإصدار الجديد لأجل عشر سنوات يمثّل الإصدار الثاني للشركة من الصكوك الخضراء، ويأتي عقب إصدارها الأول الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار في مايو 2023.

وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.5 بالمئة، وقد سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بينما تجاوز الطلب عليه حجم المعروض بواقع 4 مرات وسط اهتمام وطلب قوي من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

ويعكس الطلب الكبير، إلى جانب الهامش الائتماني المتدني، الأساسيات القوية للدار وثقة السوق في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.