“الدار” تكشف عن آخر مستجدات مشاريعها

كشفت شركة الدار العقارية اليوم عن آخر مستجداتها والتي تضم المشاريع قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي.

وقد وصلت أعمال الإنشاء في مشروعي ممشى السعديات وجواهر السعديات إلى المراحل النهائية ليكون تسليمها حسب الموعد المحدد في منتصف هذا العام.

وقد تم الانتهاء من الأعمال على واجهات المباني التسعة للمشروع السكني الفاخر، ممشى السعديات، وتشهد الأعمال على واجهة المنصة تقدماً ملحوظاً، وفقا لبيان صحفي.

ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى المراحل النهائية من الاكتمال في الساحة الشاطئية والتي ستوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمنافذ الترفيهية.

وقد أحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في جواهر السعديات حيث يجري الانتهاء من الأعمال الخارجية. ويقع مشروع جواهر السعديات ضمن مجمع حصري مسور في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات ويشمل 83 وحدة تاونهاوس وفلل ومركز مجتمع.

وفي جزيرة ياس، تتواصل أعمال البناء حسب الخطة الزمنية المحددة في ياس إيكرز، المشروع السكني الفاخر للدار والذي يتكون من فلل ووحدات تاونهاوس، ويطل على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف. كما يجري حالياً إصلاحات داخلية بالإضافة إلى تجهيز الطرق وأعمال البنية التحتية في جميع الفلل ووحدات التاونهاوس البالغ عددها 652 وحدة سكنية، وقد تم افتتاح فلل ووحدات تاونهاوس “رويال أوك” للعرض. وتحرز أعمال البناء تقدماً جيداً في جزيرة ياس أيضاً في جميع المباني ال 13 في وترز أج.

وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الانشاء من الاكتمال في ثلاثة من مباني مشروع ذا بردجز المكون من ستة مباني و1272 وحدة سكنية، مع تقدم الأعمال في المباني الثلاثة المتبقية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس في أواخر العام 2018.

وقد تم الإعلان عن تعيين مؤسسة الرخاء للمقاولات والنقليات العامة كمقاول رئيسي للقيام بانشاءات البنية التحتية وأعمال البناء المبكرة للحي الأول في المرحلة الثانية لمشروع الغدير. وينص العقد على بدء عمليات انشاء 707 ميزونة ووحدة تاونهاوس وفيلا، تبعاً لمرحلة إعداد الموقع. ويقع المخطط الرئيس المستدام لمشروع الغدير بين أبوظبي ودبي ويضم أكثر من 14 ألف من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية، ومراكز تجارية، ومرافق ثقافية ووجهات ترفيهية بالإضافة إلى هارفست، وهو مجموعة من الأراضي والمرافق المتعددة الاستخدامات.

وقد وصلت أعمال التوسعة والتجديد في الجيمي مول في مدينة العين المراحل النهائية ليتم افتتاحها قريباً. وستوفر هذه التوسعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 45 ألف متر مربع، وستضم أول مساحة تجارية مفتوحة للبيع بالتجزئة تشمل قائمة 88 متجراً جديداً، وأول صالة فوكس سينما في العين تضم 8 شاشات.

وتُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، ويتجاوز إجمالي أصولها 10 مليارات دولار، بينما تزيد مساحة الأراضي التي تمتلكها على 75 مليون متر مربع، وهو ما يضعها في صدارة المطورين العقاريين في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

منذ انطلاق عملياتها في 2005، تواصل شركة الدار العقارية تشكيل المشهد العمراني لأبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، علاوةً على مشروعات فريدة في مناطق أخرى بالإمارة.

تُركز شركة الدار على تطوير مشروعات مبتكرة مثل مبنى HQ في شاطئ الراحة والذي اكتسب شهرةً عالمية بفضل تصميمه الاستثنائي، وأبراج البوابة في جزيرة الريم، وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباقات الفورمولا 1 في جزيرة ياس.

أسهم شركة الدار العقارية مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. تتبنَّى شركة الدار العقارية أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تواصل شركة الدار تطوير وجهات سياحية وتوفير نمط حياة معاصر يُثري تجربة سكان وزوار إمارة أبوظبي، وتقوم بدور حيوي في تطوير وجهات تسوق بمستويات عالمية مثل (ياس مول)، ومؤسسات تعليمية بمعايير دولية عبر أكاديميات الدار، ومناطق ترفيه متميزة مثل حلبة مرسى ياس، فضلاً عن المرافق المميزة في محفظتها من العقارات السكنية والتجزئة والفندقية والمكاتب التجارية.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور العقاري الأكثر موثوقية عبر توفير أسلوب حياة لا يُضاهى في أبوظبي وخارجها.

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