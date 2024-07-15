“الدار” تطور مجمعاً للمرافق اللوجستية في جبل علي دبي

وقّعت مجموعة الدار العقارية اتفاقية مع موانئ دبي العالمية، ستتولى بموجبها تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمع للمرافق اللوجستية بمساحة 144 ألف متر مربع، ضمن مجمع الصناعات الوطنية في جبل علي في دبي، وفق إفصاح على بورصة أبوظبي اليوم الاثنين.

من المقرر أن تنطلق أعمال البناء في المجمع الجديد خلال الربع الرابع من العام الحالي، على أن يكون جاهزاً لاستقبال مستأجريه أواخر 2025، بحسب الإفصاح الذي لم يذكر حجم الصفقة.

“الدار” أشارت إلى أن المشروع الجديد يأتي في إطار الاستثمار الذي أعلنت عنه مؤخراً بقيمة مليار درهم، بغرض مواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي.