الدار العقارية ومبادلة تدشنان برجين تجاريين في جزيرة المارية

شنت شركة الدار العقارية وشركة مبادلة للاستثمار اليوم، مشروع one maryah place، في جزيرة الماريه ضمن سوق أبوظبي العالمي.

ووفقا لبيان الشركتين، يشتمل المشروع المؤلف من برجين تجاريين متصلين من الفئة الممتازة على 98 ألف متر مربع تقريبا من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة.

كما يشتمل البرجان على مساحات مخصصة لمتاجر التجزئة في الطابق الأرضي، ووجهة لتجارب الطعام الراقية على السطح، ومسجد، بالإضافة إلى 2200 موقف سيارات تقريباً موزعة على خمسة طوابق تحت الأرض.

ويتصل المشروع بشكل مباشر مع كل من برج الماريه والغاليريا ومربعة سوق أبوظبي العالمي، ويوفر للمستأجرين إمكانية الوصول إلى مدينة أبوظبي، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات.

وبمجرد اكتمال مشروع “One Maryah Place”، سيتم ضمه إلى محفظة شركة الدار للاستثمار العقاري التي تشتمل على أصول عقارية مدرّة للإيرادات المتكررة تبلغ قيمتها الإجمالية 27 مليار درهم.

يشار إلى أن كلا من شركة الدار العقارية وشركة مبادلة للاستثمار كانتا قد أعلنتا في سبتمبر الماضي، تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد من خلال تأسيس سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم في إمارة أبوظبي.

وكانت الدار ومبادلة قد استحوذتا في 2022 على برج الماريه، وهو عقار تجاري رئيسي في جزيرة الماريه مقابل 450 مليون درهم، وذلك بعد استحواذ الدار على أربعة أبراج مكتبية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي.