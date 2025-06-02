الدار العقارية تطلق جزيرة فاهد في أبوظبي بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم

كشفت مجموعة الدار العقارية اليوم، عن المخطط الرئيس لجزيرة فاهد، أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي والتي تمتد على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً، وبقيمة تطويرية تبلغ أكثر من 40 مليار درهم.

ووفقا لبيان المجموعة، تغطي جزيرة فاهد الواقعة بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات، مساحة 2.7 مليون متر مربع، وتضم 4.6 كيلومتر من الشواطئ، وتم تخصيص 30% من مساحتها الكلية للمساحات الطبيعية والنباتات والحدائق، والمسارات الخضراء، حيث ستضم “بِرم بارك” – منتزها بطول 10 كيلومترات.

وستضم جزيرة فاهد أكثر من 6000 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الشقق ووحدات التاون هاوس والفلل فائقة الفخامة، وقد تم إطلاق “شاطئ فاهد ريزيدنسز” وهو أول مجمع سكني يتم إطلاقه في الجزيرة، ويضم مجموعة محدودة من سبعة مبانٍ، يتألف كل منها من 65 وحدة سكنية.

وأبرمت المجموعة شراكة استراتيجية مع مؤسسة تعليمية دولية ، بهدف توفير تجربة تعليمية متقدمة في جزيرة فاهد.