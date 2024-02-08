“الدار” الإماراتية تشارك “كارلايل” لدخول السوق الأوروبية

أبرمت “الدار العقارية” الإماراتية شراكة جديدة بقيمة 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) مع مجموعة “كارلايل العالمية للاستثمار”، وفق إفصاح الشركة اليوم الخميس.

أفادت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الخطوة تهدف إلى “دعم خطتها للتوسع الدولي من خلال الاستثمار في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين في أوروبا”.

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية في بيان: “تفتح لنا شراكتنا مع (كارلايل) باعتبارها شركة رائدة بالقطاع العقاري في أوروبا، الباب إلى قطاع عقاري يوفر عائداً مرتفعاً ونمواً ثابتاً في رأس المال، كما أنها تعد فرصة قيمة لإبراز خبرتنا”.

المحفظة التي تديرها “كارلايل”، تضم مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900 ألف قدم مربعة، وهي مشغولة بالكامل وتتمتع بإمكانات استثمارية جاذبة. كما استثمرت شركة “الدار” مع “كارلايل” ومستثمرين آخرين في محفظة من مرافق التخزين الذاتي ومواقع التطوير في منطقة أوروبا الغربية.