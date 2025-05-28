“الخليج للملاحة” توسّع حضورها في قطاع الطاقة عبر صفقة استحواذ بـ3.2 مليار درهم

عزّزت شركة “الخليج للملاحة القابضة” الإماراتية موقعها في قطاع خدمات اللوجستيات المتعلقة بالطاقة، بعد توقيع اتفاقية للاستحواذ على أصول وشركات تابعة لشركة “بروج للطاقة”، المتخصصة في تخزين النفط والمنتجات المكررة. وتبلغ قيمة الصفقة 3.2 مليار درهم، وتتضمن مزيجًا من الأسهم والنقد، وفق بيان أصدرته الشركة اليوم الأربعاء.

وأوضحت “الخليج للملاحة” أن الصفقة تشمل تسوية مالية بقيمة 460 مليون درهم نقداً، بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة لصالح شركة “بروج” المدرجة في بورصة ناسداك، وسندات إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم ستُخصص لمساهمي الشركتين.

وكانت “الخليج للملاحة”، ومقرها دبي، قد تقدمت بعرض الاستحواذ على “بروج” في أواخر عام 2023. وتدير “بروج” عملياتها من ميناء الفجيرة، إحدى أبرز محطات شحن الوقود في المنطقة. وتهدف “الخليج للملاحة” من الصفقة إلى تعزيز محفظتها في مجال الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات.

وسجّل سهم “الخليج للملاحة” ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9.7% خلال تداولات اليوم في سوق دبي المالي، ليصل إلى 5.99 درهم.

وتُعد الفجيرة، الواقعة على ساحل خليج عُمان قرب مضيق هرمز، مركزًا لوجستيًا استراتيجيًا لتزويد السفن بالوقود وتخزين السلع وإعادة شحنها، مما يعزز من أهمية الأصول التي شملتها الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات أوسع في قطاع الطاقة بالإمارات، حيث تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” على توسيع نشاطها في تجارة النفط. وذكرت تقارير سابقة لـ”بلومبرغ” أن “أدنوك” كانت تعالج شحنات من النفط الخام في مصفاة تقع في الفجيرة، مملوكة جزئيًا لشركة “مونتفورت غروب”، مع محادثات لتمديد التعاون.

وتتضمن عملية الاستحواذ من قبل “الخليج للملاحة” كلاً من شركة “بروج للاستثمارات البترولية والغاز”، و”بروج للاستثمارات البترولية والغاز – المرحلة الثالثة”، و”بي بي جي آي سي فيز 3″، ما يعزز قدراتها في التخزين والبنية التحتية الداعمة للنقل البحري.

وتوقعت الشركة استكمال الشروط النهائية للصفقة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يشمل الموافقات التنظيمية وزيادة رأس المال من خلال إصدار الأسهم والسندات.