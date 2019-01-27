“الحكمة” تشارك في دافوس 2019

حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي”، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات وسريعة النمو المدرجة في سوق لندن المالي وناسداك دبي، في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 في دافوس، سويسرا، للعام الحادي عشر على التوالي.

وتحت شعار “العولمة 4.0: تشكيل البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، أقيم المنتدى في الفترة ما بين 22 و25 يناير الجاري، وفقاً لبيان للشركة.

واشتمل على مجموعة من حلقات النقاش حول مواضيع ذات صلة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، والتعليم، والنوع الاجتماعي (الجندر) في العمل، وتغيّر المناخ والأزمات الإنسانية، وغيرها. وشارك في هذا الحدث مجموعة من العلماء، والرؤساء التنفيذيين، والأكاديميين، والسياسيين، والفنانين.

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