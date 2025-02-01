الحبتور الإماراتية تدرس إدراج ذراع الفنادق والضيافة في البورصة

تدرس مجموعة الحبتور الإماراتية خيار التحول إلى شركة مساهمة عامة والإدراج في الأسواق المالية، بحسب مؤسس المجموعة ورئيس مجلس الإدارة خلف الحبتور.

الحبتور قال في منشور على موقع “إكس” اليوم السبت: “أدرس اليوم بجدية هذه الخطوة”، عن الإدراج في الأسواق المالية، وأضاف: “ندرس إمكانية تحويل جزء من المجموعة إلى شركة مساهمة عامة، وقد يكون هذا الجزء هو قطاع الضيافة والفنادق، فهو الواجهة التي تحمل اسم الحبتور بفخر إلى العالم، وتعكس قيم الضيافة العربية والإماراتية الأصيلة”.

أكد الحبتور في منشوره على موقع “إكس”: “نحن في مرحلة الدراسة العميقة لهذا القرار، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمساهمين والمستثمرين، ويعزز من مكانة الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية”.