التكلفة البيئية المهملة لمصادر الطاقة المتجددة

إن مصادر الطاقة المتجددة معترف بها على نطاق واسع كمصدر أساسي للطاقة البديلة غير الملوثة. ولكن هل هي حقا نظيفة كما تبدو؟ عندما ندرس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، فإننا نميل إلى التركيز على الميل الأخير مع إهمال سلسلة التوريد الكاملة.

هذا تبسيط مفرط خطير يتجاهل التكاليف البيئية والأخلاقية الخفية المرتبطة بإنتاجها ونقلها والتخلص منها. لتقييم كفاءتها وتأثيرها حقًا، يجب أيضًا تطبيق هذا التدقيق عند مقارنتها بمصادر الطاقة الأخرى.

لنفترض أننا نأخذ الطاقة الشمسية، التي لديها حصة الأسد من سعة الطاقة المتجددة العالمية. في الواقع، وفقًا لأحدث البيانات، ساهمت أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها بنحو 75 في المائة من إضافات القدرة المتجددة في جميع أنحاء العالم في عام 2023. من حيث توليد الكهرباء، شكلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية حوالي 4.5 في المائة من الإجمالي العالمي.

هذه طاقة نظيفة ولكن ماذا عن سلسلة التوريد الكاملة الخاصة بها؟

يتضمن إنتاج الألواح الشمسية استخدام مواد خطرة مثل هيدروكسيد الصوديوم وحمض الهيدروفلوريك. وعلاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هناك استهلاكًا كبيرًا للطاقة يؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث المحتمل للمياه والأراضي من النفايات السامة مثل الكادميوم والرصاص.

الخطوة التالية هي نقل هذه الألواح. يتم إنتاج معظم الألواح الشمسية الكهروضوئية في الصين، التي تهيمن على السوق العالمية. تمثل الصين وتايوان معًا حوالي 70 في المائة من إنتاج الخلايا الشمسية والوحدات في العالم. يضيف الشحن لمسافات طويلة إلى البصمة الكربونية. يضيف هذا ما يقرب من 0.02 إلى 0.05 رطل من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات ساعة من الكهرباء المولدة على مدار عمر اللوحة.

ثم، بمجرد أن تصل الألواح الشمسية إلى نهاية عمرها الافتراضي، يجب إعادة تدويرها. ومع ذلك، فإن عملية إعادة التدوير تكاد تكون معدومة بسبب التكاليف المرتفعة والتحديات الفنية. على هذا النحو، ينتهي الأمر بالعديد من الألواح في مكبات النفايات، مما يساهم في تلوث التربة والمياه. ومن المقدر أنه بحلول عام 2050، قد يكون هناك حوالي 6.5 مليون طن من نفايات الألواح الشمسية.

ولهذا السبب، عند تحليل فوائد مصدر متجدد للطاقة، يجب تقييم النطاق الكامل وسلسلة التوريد. ولكن حتى يومنا هذا، لا نركز إلا على الميل الأخير.

ينطبق نفس المفهوم على السيارات الكهربائية. فلابد من تحليل سلسلة التوريد بأكملها ــ بدءاً من المناجم التي تستخرج الليثيوم والكوبالت والنيكل والجرافيت الضرورية لصنع البطاريات، في ظل ظروف أخلاقية مشكوك فيها في كثير من الأحيان.

لقد قرأت مؤخراً خبراً عن بناء كهربائي بالكامل في الولايات المتحدة، والذي أشاد به كثيرون باعتباره نجاحاً عظيماً. ومع ذلك، كانت مصادر الطاقة فيه في الغالب من الوقود الأحفوري. وإلى أي مدى قد تكون مثل هذه الهياكل فعالة، في ضوء فقدان الطاقة في الشبكة وعوامل أخرى مثل عدم الكفاءة المتأصلة في السخانات الكهربائية مقارنة بالسخانات التي تعمل بالغاز؟

ولكل هذه الأسباب، من المهم مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين استدامة عمليات الإنتاج والنقل وإعادة التدوير للتخفيف من هذه التأثيرات البيئية. ومن الأهمية بمكان أيضاً عدم تسييس المناقشة حول الطاقة والبيئة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى اتخاذ قرارات خاطئة.