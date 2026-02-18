التعاون السعودي القطري لتعزيز قطاع الموانئ والخدمات البحرية

وقّعت الهيئة السعودية للموانئ (موانئ) وشركة موانئ قطر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم تدفقات التجارة الإقليمية والدولية، وذلك بحضور سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية بندر بن محمد العطية.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس الهيئة السعودية للموانئ المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة موانئ قطر الكابتن عبدالله محمد الخنجي.

وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين ببناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، ووضع إطار منظم لإدارة التعاون، وتطوير فرص استثمارية مشتركة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وتتضمن المذكرة ثمانية مجالات رئيسية للتعاون، من بينها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين بما يعزز كفاءة تدفق التجارة.

كما تشمل التعاون في الخدمات اللوجستية، واستكشاف إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة الثنائية والإقليمية، ودراسة جدوى إنشاء مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الجانبان على تعميق التعاون في تطوير الأنظمة الذكية، وحوكمة البيانات، والنافذة البحرية الموحدة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة، من خلال تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، وتطوير خطط طوارئ بحرية مشتركة، وإنشاء خط اتصال للطوارئ بين البلدين، والتعاون لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ تمارين مشتركة، وتطوير أنظمة لرصد المخاطر. كما يشمل التعاون تنمية رأس المال البشري عبر برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات الميدانية، إضافة إلى التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالي النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالاستثمار المشترك، سيدرس الجانبان فرص الاستثمار المحلية والعالمية في الموانئ والخدمات المرتبطة بها، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه المبادرات. كما تشمل المذكرة التعاون في سياحة الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك لمسارات الرحلات الخليجية، إضافة إلى تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية والإقليمية ودعم المبادرات المشتركة، لا سيما مبادرتي “الموانئ الخضراء” و“الممرات البحرية الآمنة”.

وتعكس هذه المذكرة التزام موانئ وشركة موانئ قطر بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتجارة والنمو الاقتصادي، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي وتعزيز التنافسية الإقليمية في الخدمات البحرية والملاحية.