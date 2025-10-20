البيتكوين والذهب: هل أصبح الأول ملاذًا آمنًا مثل الثاني؟

منذ عقود طويلة، ظلّ الذهب هو الأصل الكلاسيكي الذي تلجأ إليه الأسواق حين تضطرب المؤشرات وتتسع مساحة القلق المالي. هو الملاذ الذي يقصده المستثمرون في أوقات الأزمات، حين تتراجع العملات وتتزايد معدلات التضخم ويغيب اليقين.

لكن مع صعود البيتكوين خلال العقد الأخير، ظهر منافس جديد على ساحة “الأمان المالي”؛ أصل رقمي محدود المعروض (21 مليون عملة فقط) ومتحرّر من سلطة البنوك المركزية، ما جعله يُوصَف أحيانًا بأنه “الذهب الرقمي”. ومع اتساع استخدامه وتزايد حضوره في المحافظ الاستثمارية، بدأ سؤال مشروع يفرض نفسه: هل وصلت البيتكوين فعلاً إلى مكانة الذهب كملاذ آمن؟

حتى أكتوبر 2025، تجاوز سعر البيتكوين حاجز 111 ألف دولار، في ارتفاع يعكس الطلب المتزايد من المؤسسات المالية والمستثمرين الكبار، إضافة إلى توسع تبنّي العملات الرقمية عالميًا. في المقابل، واصل الذهب أداءه القوي مسجّلًا مستويات تاريخية جديدة، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية حول العالم وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ورغم صعود الأصلين معًا، فإن المقارنة الدقيقة تُظهر تمايزًا واضحًا في سلوك كل منهما: فالذهب حافظ على استقراره في فترات التقلب، بينما ظلّت البيتكوين تتحرك بعنف صعودًا وهبوطًا مع كل موجة من تغير المزاج الاستثماري العالمي.

تاريخيًا، يمتاز الذهب بثقة راسخة تجعله مرجعًا في أوقات الغموض، إذ أثبت عبر قرون أنه مخزن للقيمة لا يتأثر بانهيار العملات أو تبدّل السياسات النقدية. وهو أيضًا الأصل الذي تعتمد عليه البنوك المركزية في احتياطاتها الاستراتيجية، ويستمد مكانته من استقراره العميق واتساع قاعدة تداوله في كل الأسواق.

في المقابل، تتميز البيتكوين بخصائص مغايرة؛ فهي أصل محدود العرض، ما يمنحها جاذبية خاصة في مواجهة التضخم على المدى الطويل. كما أنها تُتداول بسهولة عبر الحدود، وتستقطب فئة جديدة من المستثمرين الشباب والمؤسسات التقنية التي ترى فيها مستقبل النظام المالي اللامركزي. إلا أن هذه المزايا تصطدم بتقلبات حادة تجعلها أقرب إلى أداة للمغامرة المحسوبة منها إلى ملاذ آمن تقليدي.

يُقاس مفهوم “الملاذ الآمن” بقدرته على الحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات لا في فترات الرخاء، وهنا تتضح الفجوة بين الأصلين. ففي حين أظهر الذهب صلابة واضحة خلال الأزمات المالية الكبرى، سجلت البيتكوين تراجعًا في بعض المراحل، متأثرة بموجات البيع الواسعة في أسواق المخاطر. كما أن حجم سوق الذهب العالمي يفوق سوق العملات الرقمية بأضعاف، ما يمنحه ثقلًا ومصداقية أكبر كمخزن للقيمة.

رغم ذلك، لا يمكن تجاهل أن البيتكوين نجحت في فرض نفسها لاعبًا جادًا في المشهد المالي العالمي، إذ لم تعد مجرد أداة للمضاربة كما كانت في بداياتها، بل أصبحت ضمن أدوات التنويع في المحافظ الاستثمارية الكبرى. غير أنها، رغم هذا التقدم، لم تصل بعد إلى مرتبة الذهب كملاذ آمن مستقر، فالذهب ما زال الأصل الذي يحتمي به المستثمرون حين تضطرب الأسواق، بينما تُعدّ البيتكوين خيارًا للمخاطرة الذكية والسعي وراء العائد المرتفع أكثر من كونها درعًا دفاعيًا ضد الأزمات.

يبقى المستقبل مفتوحًا أمام البيتكوين، خاصة مع تطور الأطر التنظيمية في الأسواق الكبرى واتساع نطاق استخدامها المؤسسي. ومع الوقت، قد يتغير هذا التوازن، لكن الصورة في الوقت الراهن تبدو واضحة: الذهب هو ملاذ الأمان الكلاسيكي، أما البيتكوين فهي م