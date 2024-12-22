البيتكوين تدخل عالم السفر البحري في 2025

أعلنت «فيرجن فوياجيز» شركة السفن السياحية المتخصصة في تقديم رحلات بحرية للبالغين فقط عن إمكانية قبول البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل الاشتراك في برنامج الشركة السنوي الذي أطلقته حديثاً ويدخل حيز التنفيذ بدءاً من عام 2025.

ووفقاً لمنشور مدونة حديث، سيوفر البرنامج السنوي للشركة رحلات بحرية غير محدودة على مدار العام على أساس أسبقية الحضور، مقابل 120 ألف دولار بالإضافة إلى الضرائب المطبقة على كل رحلة بحرية فردية.

وفتحت «فيرجن فوياجيز» الباب لإمكانية الدفع باستخدام عملة البيتكوين، لكنها لم تُشِرْ بعد إلى أي فرصة للتوسع في تقديم خيارات دفع تشمل العملات المستقرة أو العملات المشفرة المنافسة للبيتكوين.

وقال مؤسس مجموعة فيرجن غروب، ريتشارد برانسون في تصريحات نقلها موقع «كوين تيليغراف»، «الآن، يمكن للبحارة القفز على متن أيّ من سفننا، عبر مجموعة لا حصر لها من الوجهات المثيرة لمدة عام كامل.. نحن نقدم فرصاً غير محدودة للمغامرة بطريقة لم يتم القيام بها من قبل في الرحلات البحرية».

طفرة في صناعة السفر

على مدار الأعوام القليلة الماضية، استكشفت العديد من المنظمات في صناعة السفر معاملات العملات المشفرة، لكن دخول البيتكوين، أكبر العملات المشفرة قيمة سوقية، والأكثر شعبية في العالم في حجم المعاملات، في النظام البيئي لشركة فيرجن يمكن أن يكون بمثابة شعلة لصناعة السفر.

ويتوقع تقرير لمنصة بينانس أن خطوة مجموعة فيرجن لدعم البيتكوين من خلال مشروع خط الرحلات البحرية الخاص بها، ستجذب انتباه حيتان العملات المشفرة، أولئك الذين لديهم ما يكفي من الأصول الرقمية لتحمل نفقات دفعة واحدة في نطاق الستة أرقام.

ورغم أنها لا تقدم أسلوب حياة اليخوت وسيارات لامبورجيني التي تتبناها بعض الشخصيات المؤثرة المشهورة في عالم العملات المشفرة، فإن تذكرة «فيرجن» السنوية تأتي مع إمكانية الوصول إلى كابينة تطل على البحر مع شرفة خاصة وإضافات مثل خدمة غسيل الملابس والوصول إلى الإنترنت بقيمة 100 دولار لكل رحلة.

ويمكن الاشتراك في البرنامج السنوي في بداية شهر يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل، ويكون صالحاً لمدة عام كامل بعد ذلك التاريخ، لكن لا يزال يتعين على حاملي التذاكر دفع الضرائب والرسوم مقابل الرحلات البحرية التي يحجزونها.