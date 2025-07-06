البنك الأوروبي و”أدميوس” يدرسان الاستحواذ على حصة أقلية في “مينا فارم” المصرية

يعتزم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وصندوق “أدميوس كابيتال” الاستثماري، الاستحواذ على حصة أقلية غير مباشرة تتراوح بين 15% و20% في شركة “مينا فارم” المدرجة في بورصة مصر عبر زيادة رأسمالها، وفقاً لـ3 مسؤولين مطلعين على الملف تحدثوا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم.

“مينا فارم للأدوية والصناعات الكيميائية”، المدرجة في البورصة المصرية بقيمة سوقية تقارب 2.8 مليار جنيه، أفصحت في مايو الماضي، عن تلقيها خطاباً من شركة “تريكويرا بي.في” -المساهم الرئيسي بحصة 79.5% في هيكل ملكيتها- يفيد بتوقيع الأخيرة اتفاقية مع إحدى المؤسسات الاستثمارية تتضمن الاكتتاب بنسبة أقلية في رأسمال “تريكويرا بي.في”.

وبموجب هذه الصفقة، ستصبح المؤسسة الاستثمارية مساهماً غير مباشر في “مينا فارم” عبر تملكها حصة بالشركة المالكة لحصة الأغلبية.

قال مسؤول في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ”الشرق” إن دراسة الاستثمار بشركة مينا فارم “جارية في إطار اتجاه البنك للاستحواذ على حصص أقلية في شركات عاملة بالسوق المصرية على غرار (تمويلي) للتمويل متناهي الصغر، و(باي موب)، و(أمنلي)، الذين تم شراء حصص بهم خلال الفترة الماضية”.

الصفقة المرتقبة تقوم على الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة “تريكويرا بي.في”، المساهم الرئيسي في “مينا فارم”، بما يمنحها حصة أقلية بشكل غير مباشر في الشركة المدرجة بالبورصة المصرية. ويتوقف إتمام الصفقة على الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل المضي قدماً في تنفيذها.

أكد المساهم الرئيسي في إفصاحه، أنه لن يبيع أي أسهم من حصته في رأسمال “مينا فارم للأدوية”، وأن الهدف من عملية الاكتتاب هو تمويل توسعات وأنشطة الشركات التابعة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

يركز مؤخراً البنك الأوروبي لإعادة الإعمار على الاستثمار بشكل مباشر في الشركات المصرية عبر الاستحواذ على حصص أقلية، وبالفعل نفذ خلال العام الماضي عمليات استحواذ على شركات مثل “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر، و”باي موب”، و”أمنلي”.

وفي فبراير الماضي، تخارج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل كامل من شركة “ابن سينا فارما”، وذلك ببيع حصته المتبقية البالغة 8.8% عبر البورصة المصرية.

ارتفعت أرباح شركة “مينا فارم للأدوية” بنسبة 620.5% على أساس سنوي إلى 161.1 مليون جنيه خلال 2024، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت مؤخراً تنفيذ صفقات استحواذ بشكل غير مباشر على الشركات المقيدة، وذلك عبر الاستحواذ على حصة في الكيان الأم أو المساهم الرئيسي على غرار صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار، على حصة أغلبية في “سيرا للتعليم”، وذلك عبر الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” المساهم الرئيسي في “سيرا”.