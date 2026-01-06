“البحر الأحمر الدولية” و”بناة فينتشرز” تطلقان صندوقاً لتمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي

شراكة استراتيجية لتمكين الشركات الناشئة وتسخير التقنيات المتقدمة لتطوير قطاع السياحة المتجددة

الرياض، 05 يناير 2026 – أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “بناة فينتشرز”، لإطلاق صندوق استثماري يُعد الأول من نوعه في السعودية، والمخصص حصرياً لدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويركز الصندوق الجديد على الاستثمار في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، بدءاً من مرحلة ما قبل التأسيس وصولاً إلى مراحل النمو، والتي تعتمد نماذج أعمالها بشكل جوهري على حلول الذكاء الاصطناعي. ويهدف الصندوق إلى احتضان ودعم نحو 25 شركة واعدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وإلى جانب الدعم المالي، ستحظى الشركات المستفيدة – لا سيما التي تتخذ من السعودية مقراً لها – بميزة تنافسية استثنائية تتمثل في إتاحة البنية التحتية المتطورة في وجهات “البحر الأحمر الدولية” لتكون بمثابة “مختبر حي” لاختبار تقنياتها وتطبيقها على أرض الواقع، مما يسرع نموها ويعزز ريادتها في قطاع السياحة والضيافة على المستويين المحلي والإقليمي.

“نؤمن في “البحر الأحمر الدولية” بأن الابتكار هو المحرك الفعلي لمستقبل السياحة المتجددة. وتأتي شراكتنا مع “بناة فينتشرز” لتؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف التقنية كركيزة أساسية للاستدامة، مما يتيح لنا الاستثمار في عقول نيرة وأفكار طموحة تدعم رحلة التحول الرقمي في السعودية، وتقدم للعالم حلولاً تقنية ملهمة”.

سلطان مريشد، المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتميز المؤسسي في “البحر الأحمر الدولية”

ويسعى الصندوق بشكل رئيسي إلى تمكين رواد الأعمال السعوديين، بالتوازي مع استقطاب كبرى الشركات العالمية الناشئة لتأسيس مقراتها والتوسع انطلاقاً من السعودية. كما يهدف إلى تنشيط منظومة الابتكار المحلية عبر مد جسور التعاون بين المستثمرين، والجهات الأكاديمية، وشركاء التكنولوجيا، فضلاً عن استقطاب المواهب العالمية وتبادل المعرفة لضمان تحقيق نمو مستدام وقيمة مضافة طويلة الأمد.

من جانبه، صرح خالد زين العابدين، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في “بناة فينتشرز”: “تمزج هذه الشراكة بين الرؤية الطموحة لـ “البحر الأحمر الدولية” ومرونة قطاع رأس المال الجريء. نحن نعمل سوياً لبناء منصة قوية تمكّن الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي، للمساهمة بفاعلية في إعادة تشكيل القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانة السعودية كمركز ريادي في خارطة الابتكار العالمي”.

الجدير بالذكر أن وجهة “البحر الأحمر” استقبلت طلائع ضيوفها في عام 2023، وتضم محفظتها التشغيلية حالياً 10 منتجعات فاخرة، يخدمها مطار “البحر الأحمر الدولي” (RSI) الذي يستقبل رحلات منتظمة من الرياض وجدة ودبي والدوحة. ومؤخراً، شهدت جزيرة “شورى” – القلب النابض للوجهة – الافتتاح الرسمي لأولى فنادقها العالمية، بالتزامن مع تدشين ملعب “شورى لينكس” للغولف المكون من 18 حفرة، لتقدم الوجهة تجربة سياحية متكاملة وغير مسبوقة.