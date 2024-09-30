الاندماج بين مجموعة مغربي وريفولي فيجِن يقود الى تطور غير مسبوق في قطاع البصريات

أعلنت مجموعة مغربي للتجزئة، الرائدة في مبيع النظارات في الشرق الأوسط، عن إطلاق شراكة تاريخية مع مجموعة ريفولي الرائدة في مبيعات المنتجات الفاخرة في دول الخليج العربي.

هذا الاندماج بين الشركتين الرائدتين يشكّل منعطفًا هامًا في تطور قطاع البصريات في الشرق الأوسط، وسيعود بفائدة كبيرة على العملاء وعلى أصحاب المصلحة في القطاع.

“مؤسسة مغربي-ريفولي” ستكون المعيار الجديد للتميّز في الخدمات والجودة في الشرق الأوسط بأكمله. الاستثمار المتواصل في الابتكار وفي القنوات المتعدّدة للمبيع سيقود الى التناغم بين المتاجر والقنوات الرقمية، ما يؤمن خدمات أفضل في قطاعات المنتجات الفاخرة والمتميّزة واللايفستايل.

مجموعة مغربي للتجزئة تنوي التوسع حتى 290 متجرًا بنهاية 2024، مع إضافة 89 متجر ريفولي فِيجِن تتوزّع في الإمارات العربية المتّحدة، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين. الشركة الجديدة ستجعل من مجموعة مغربي مالكة للحصة السوقية الأكبر في الدول السبع التي تعمل فيها (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتّحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، ومصر).

في عام 2020 دخلت ريفولي الى قطاع توزيع النظارات إقليميّا مع سلسلة متاجرها الجديدة، ريفولي فِيجِن. عزّزت الابتكارات والشراكات الاستراتيجية التي قامت بها ريفولي فِيجِن من موقعها القيادي في هذا القطاع، وحقّقت نموًّا في إيراداتها وولاء عملائها. ستمتلك ريفولي نسبة الأقليّة من الأسهم في مجموعة مغربي للتجزئة، وينضمّ نائب الرئيس والشريك الإداري راميش برابهاكار الى مجلس إدارة مغربي، كما سيصبح عضوًا في لجنة الاستثمار مع استمراره في قيادة مجموعة ريفولي.

في أوائل عام 2024 حقّقت مجموعة مغربي للتجزئة نموًّا بأرقام مضاعفة للشركة عامّةً، وتزايدًا هائلًا في المبيعات أونلاين، وتابعت استثماراتها في كافة نواحي المجموعة. كما التزمت بتحقيق توازن جندري بنسبة 50٪، الهدف الذي ينوي الرئيس التنفيذي ياسر طاهر الاستمرار في العمل لتحقيقه.

أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مغربي للتجزئة، علّق: ” تمثّل هذه العملية خطوة مهمّة الى الأمام في مسيرتنا مع انطلاقنا في المرحلة التالية من التحوّل. الشراكة مع مجموعة ريفولي هي بالفعل خطوة استثنائية ومهمّة. سوق النظارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال مشتّتًا، ونحن واثقون من قدرتنا معًا على قيادة التحوّلات في السوق الجاهز للتوحيد، والانطلاق نحو تأسيس دور عالميّ للمجموعة”.

راميش برابهاكار، نائب الرئيس، والشريك الإداري لمجموعة ريفولي، أضاف: “إنه فخرٌ عظيم أن أقوم بالإعلان عن هذا الاندماج الاستثنائي مع مغربي، لنخلق عملاقًا إقليميّا في قطاع النظارات في الشرق الأوسط. بالنسبة لريفولي، تعتبر مغربي شريكًا مثاليّا، ما يجعلنا في الموقع الأول في تجارة النظارات في مراكز اقتصادية أساسية في الشرق الأوسط”.

ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي للتجزئة، أضاف: “أنا في غاية الحماس للإعلان عن الاندماج مع ريفولي فِيجِن. هذا الاتحاد الاستراتيجي يجمع بين رائدين في التجارة الفاخرة المتخصّصة، كلاهما ملتزم بتوفير تجربة متميّزة للعملاء. سلسلة متاجر كلٍ منّا مكمّلة للآخر وستضمن لنا التفوق في أسواق مهمّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المواءمة بين قدراتنا المختلفة. معًا، نحن مستعدون وقادرون على إعادة تعريف التميّز في قطاع النظارات في المنطقة”.