الاقتصاد الإماراتية تسحب 656 ألف سلعة معيبة

قالت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة إنها سحبت 656 ألف سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال العام الماضي.

وأوضحت أن حالات السحب والاستدعاء خلال عام 2018 شملت 12 قطاعاً منها ثلاثة قطاعات جديدة تسحب منها سلعٌ للمرة الأولى.

ولفتت إلى أن القطاعات الجديدة شملت الخضراوات المجمدة والبسكويت والطاولات القابلة للتمديد؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأوضحت أنها شملت القطاعات التسعة الأخرى السيارات والدراجات وحليب الأطفال والغلايات الكهربائية وإطارات السيارات وعربات الأطفال والمصابيح الكهربائية والملابس والأحذية.

وأشارت إلى أن عمليات السحب والاسترداد خلت خلال العام الماضي من الإلكترونيات والهواتف؛ وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليات الاسترداد قبل عدة أعوام.

وأضافت الوزارة أنها تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

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