“الاستثمارات العامة السعودى” ضمن تحالف يجري محادثات للاستحواذ على إلكترونيك آرتس

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر لها، أن تحالفاً يقوده صندوق الاستثمارات العامة وشركة سلفر ليك مانجمنت وشركة أفينيتي بارتنرز، يُجري محادثات مع شركة إلكترونيك آرتس للاستحواذ عليها.

وأضافت المصادر أن صفقة الاستحواذ ستكون عن طريق الديون، مشيرةً إلى أن الشركة قد تُعلن عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري.

وبيّنت أنه لم يتم الإنتهاء من الصفقة، وأن المحادثات قد تفشل، موضحةً أن بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه يعملان على حزمة تمويل للمشترين.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 24.8 مليون سهم من شركة إلكترونيك آرتس، وذلك بنهاية الربع الثاني 2025، تُمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الشركة.

ووفقا لآخر إغلاق لسهم الشركة عند 193.35 دولار فإن القيمة السوقية للشركة تقارب 48.5 مليار دولار.

يشار إلى أن شركة إلكترونيك آرتس هي واحدة من أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، وتأسست عام 1982 في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وهي معروفة بنشر وتطوير مجموعة واسعة من الألعاب الناجحة على مستوى عالمي.