“الاستثمارات العامة”يوقع شراكة استراتيجية مع رابطة محترفات التنس

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراكة استراتيجية لعدة سنوات مع رابطة محترفات التنس، ليصبح الشريك العالمي الوحيد الذي يقدم الرعاية لدورات الرابطتين في نفس الوقت، بعد شراكة مماثلة مع رابطة محترفي التنس (ATP).

وبموجب هذه الشراكة، سيصبح الصندوق أول “شريك تسمية” في تاريخ الشراكات مع رابطة محترفات التنس، التي سيحمل تصنيفها الرسمي لأفضل لاعبات التنس في العالم اسم الصندوق، وفق بيان صادر عن الصندوق.

تهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز نمو رياضة التنس لصالح اللاعبات المحترفات عالمياً، وتحفيز المزيد من الفتيات حول العالم على ممارستها، بالإضافة إلى تطوير مبادرات تدعم لاعبات التنس على مختلف المستويات، وفق بيان صادر عن الصندوق، كما ستمكنه من المشاركة في البطولات المشتركة بين الرابطتين والتي تقام حول العالم في إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين.

تأتي هذه الشراكة بعد أشهر قليلة من شراكة مماثلة مع رابطة محترفي التنس (ATP)، ليحمل بموجبها التصنيف الرسمي للرابطة اسم الصندوق باعتباره الشريك الرسمي لها.