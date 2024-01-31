الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية تتراجع إلى 11 مليار ريال في الربع الثالث

تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 11 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023 بنسبة 10% عن الربع السابق، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأربعاء.

لم تشر البيانات إلى الفترة المماثلة من العام السابق، لكن الهيئة ذكرت في تقرير منفصل أن صافي التدفقات خلال 2022 بلغ 105 مليارات ريال بنسبة نمو 21%.

تعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها الهيئة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد اعتمادها لمنهجية احتسابه في أكتوبر الماضي.

أظهرت بيانات العام قبل الماضي أن الصناعات التحويلية كانت الأعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 239 مليار ريال وبمساهمة قدرها 31%، تليها أنشطة النقل والتخزين، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة.