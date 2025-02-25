“الاتحاد للطيران” تستهدف جمع مليار دولار من طرحها في أبوظبي

تعتزم “الاتحاد للطيران” طرح حصة تصل إلى 20% من أسهمها (بما يعادل 2.7 مليار سهم) في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الجاري، مستهدفةً جمع نحو مليار دولار، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم.

يتزامن ذلك مع القفزة التي حققتها الشركة بأرباحها في عام 2024، بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 476 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع إيرادات المسافرين والشحن.

وتترقب الأسواق الطرح العام الأولي للشركة المملوكة لصندق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) بأبوظبي، ليكون الأول من نوعه في قطاع الطيران الخليجي منذ 2008.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الشركة الإجمالية عند الطرح ستصل إلى قرابة 5 مليارات دولار. وكانت “بلومبرغ” كشفت في مارس 2024 عن دراسة “القابضة” (ADQ) إدراج شركة “الاتحاد للطيران”.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أنطونوالدو نيفيس، في وقت سابق من فبراير الجاري، إن الاتحاد تتأهب لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهمها في سوق أبوظبي ربما هذا الشهر، مضيفاً أن “الاتحاد جاهزة، أي شركة طيران في العالم لديها الطموح للنمو وأن تكون مؤثرة، تحتاج لأن تطرق مصادر مختلفة لرأس المال”.