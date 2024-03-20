الاتحاد الأوروبي سيُغرم إكس وتيك توك للفشل في معالجة المعلومات المضللة

من المتوقع أن تخضع “إكس” و”تيك توك” وغيرهما من المنصات الكبيرة عبر الإنترنت لغرامات من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع، حيث يتوقع طرح بروكسل أول نظام ملزم لها لمحاربة التضليل الانتخابي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأربعاء عن مصادر على دراية بالأمر، من المقرر أن تعتمد المفوضية الأوروبية المبادئ التوجيهية، المصممة لمواجهة التهديدات عبر الإنترنت لنزاهة الانتخابات، في الأسبوع المقبل.

وبموجب المتطلبات التنظيمية، فإن المنصات التي تفشل في معالجة المعلومات المضللة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو التزييف العميق بشكل مناسب قد تواجه غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية.

وبحسب المصادر، فإنه خلال الانتخابات، من المتوقع أن تقوم منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بإنشاء فرق مخصصة للتدقيق في مخاطر المعلومات المضللة عبر الإنترنت بـ23 لغة مختلفة عبر الكتلة، والعمل مع وكالات الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك قبل انعقاد الانتخابات الأوروبية في يونيو، حيث أعرب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء الهجمات المحتملة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار من أطراف روسية.