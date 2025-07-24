“الإمارات دبي الوطني” يحقق 12.5 مليار درهم أرباحاً نصف سنوية

سجّل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحًا صافية بلغت 6.3 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، بانخفاض نسبته 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في ظل بيئة مالية تتسم بتراجع أسعار الفائدة.

وأظهر الإفصاح الصادر اليوم على سوق دبي المالي أن صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من 2025 بلغ 12.5 مليار درهم، منخفضًا بنسبة 9% على أساس سنوي، على الرغم من استمرار النمو في الطلب الإقليمي على القروض والمنتجات المصرفية.

وسجل البنك إيرادات فصلية بقيمة 12.1 مليار درهم في الربع الثاني، بنمو طفيف نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من العام، فيما تراجع صافي دخل الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 8.4 مليار درهم، متأثرًا بالضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن “الأداء القوي في الربع الثاني يعكس استمرار الزخم الإقليمي، والطلب المرتفع على التمويلات والمنتجات المبتكرة التي يقدمها البنك”.

من جانبه، أوضح شين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الأرباح التشغيلية سجلت نموًا بنسبة 9% في النصف الأول من 2025، مدفوعة بارتفاع حجم الإقراض والنجاح في جذب ودائع منخفضة التكلفة.

وعلى صعيد الميزانية، أظهرت البيانات نموًا لافتًا في القروض بنحو 41 مليار درهم، مقابل زيادة قدرها 70 مليار درهم في الودائع، مما يعكس متانة المركز المالي للبنك وقدرته على التوسع في قاعدة عملائه.

وأكد البنك استمراره في التركيز على التوسع الإقليمي وتعزيز محفظة القروض وتحقيق كفاءة في إدارة التكاليف، رغم التحديات التي تفرضها بيئة الفائدة العالمية.