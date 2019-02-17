الإمارات دبي الوطني.. العلامة التجارية الأغلى بالإمارات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، اليوم عن تسميته “العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة”؛ حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.04 مليار دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة “ذا بانكر”.

كما تم اختيار البنك ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وحلّ في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة 76 على مستوى العالم في تصنيف “براند فاينانس” (Brand Finance)، شركة الاستشارات والتقييم الرائدة، لأكبر 500 بنك في العالم، الذي نشرته مجلة “ذا بانكر” المعنية بأبرز المؤسسات المالية في العالم في عددها لشهر فبراير، وفقا لبيان صحفي.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يسعدنا أن نحافظ على تصنيفنا كالعلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الدولة من قبل مؤسسة مرموقة مثل ’ذا بانكر‘، مما يعكس متانة أدائنا المالي وجهودنا الجماعية ومبادراتنا المتواصلة في مجالات خدمة العملاء وتطوير المنتجات والمسؤولية الاجتماعية والتسويق. وفي ظل استعداداتنا لانطلاق الحدث العالمي ’إكسبو 2020 دبي‘ العام المقبل، سيحافظ بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الريادي بإطلاق مبادرات تسهم في تبسيط الخدمات المصرفية، وتهدف إلى تقديم تجربة مصرفية معاصرة ومدعومة بالتقنيات الحديثة بلمسة بشرية”.

وفي معرض حديثه عن مبادئ البنك وقيمه، والتزامه تجاه عملائه ودولة الإمارات العربية المتحدة، أضاف القاسم: “سيتابع بنك الإمارات دبي الوطني تواصله مع المجتمع المحلي وعملائه عبر إطلاق الحملات والبرامج المبتكرة والمبادرات الشاملة التي تحتفي بروح الاتحاد، وسيواصل التزامه بالتنوع في عام التسامح”.

وإضافة إلى الحضور القوي الذي تتمتع به علامته التجارية، حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية خلال عام 2018؛ بزيادة في أرباحه الصافية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 10 مليار درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة المخاطر. وحقق البنك إنجازاً آخر تمثّل في تخطي إجمالي أصوله 500 مليار درهم للمرة الأولى. وبقيت الميزانية العمومية للمجموعة في وضع جيد مع تعزيز رأس المال والسيولة واستقرار جودة الائتمان.

ويذكر أن التكريم الذي حظي به بنك الإمارات دبي الوطني من مؤسسة “ذا بانكر” يعد أحدث إنجازات البنك ضمن سلسلة طويلة من الجوائز العالمية التي حصل عليها العام الماضي. فقد فاز بجائزتي “أفضل بنك في الشرق الأوسط” و”أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة” للعام الرابع على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع “جوائز يوروموني للتميز 2018”. كما حصد جوائز “أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة” و”أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط” و”أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط” و”أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الإنترنت” خلال حفل توزيع جوائز “ذا آسيان بانكر”. وتكريماً لتقدمه في تطوير أجندته الرقمية، حقق بنك الإمارات دبي الوطني جوائز “أفضل بنك رقمي” و”أفضل موقع الكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد” و”أفضل بنك رقمي للأفراد” في دولة الإمارات العربية المتحدة من جلوبال فاينانس ضمن جوائز الشرق الأوسط 2018 لأفضل بنوك رقمية للمستهلكين في العالم.

تعليقات

comments