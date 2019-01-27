الإمارات: خطط لتطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال في الشارقة

قال عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الإمارة لديها خطط لتطوير البنية التحتية، وبيئة الأعمال، ورفع جودة الحياة من خلال إنشاء وتطوير عدد من الطرق في المنطقة الشرقية.

وأشار -حسبما أوردت صحيفة “الخليج”- إلى أن الإمارة لديها خطط لإنشاء عدد من المراكز والأسواق المتخصصة، وتبنِّي تطوير وزيادة فاعلية خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في المناطق الشرقية والوسطى، ومنطقة الصجعة، وتطوير منطقة النهضة لتصبح منطقة عالمية للجذب التجاري والسكاني في منطقة الشارقة وتحويلها من منطقة صناعية حرفية قديمة إلى منطقة تجارية سكنية.

وتوقع أن تتواصل فرص النمو الاقتصادي في الإمارة خاصة بما تمتلكه من مقومات وقوانين وقرارات جديدة ومحفزات ومزايا تسهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للشارقة.



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