الإمارات جاهزة لتوفير ترددات الجيل الخامس

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية جاهزيتها لتوفير ترددات الجيل الخامس «5G» من خلال خطة أعدتها لتشغيل التقنية بحلول 2020، مشيرة في الوقت ذاته إلى توفيرها ترددات مجانية لحماية ركاب الطائرات والسفن ورواد رحلات السفاري من المخاطر.

وقال المهندس صالح المصعبي، مدير خدمات الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في تصريحات صحفية أمس على هامش انعقاد مجلس إسعاد المتعاملين بأبوظبي، إن الهيئة توفر جميع الترددات الخاصة بالبحث والإنقاذ بشكل مجاني داخل الدولة عبر جهاز مثبت بالأقمار الصناعية يتم ترخيصه من جانب الهيئة، وذلك في ظل عدم كفاءة أجهزة الهواتف العادية في مثل هذه الحالات.

قانون

وأكد المصعبي على وجود قانون يلزم الطائرات والسفن ومنظمي رحلات السفاري في المناطق الصحراوية بتوفير هذا الجهاز لحماية الركاب من أية مخاطر طارئة، كما يوجد قاعدة بيانات كاملة بين هيئة تنظيم الاتصالات والمركز الوطني للبحث والإنقاذ في الدولة تشمل أجهزة الترددات المرخصة من جانب الهيئة المعروفة باسم جهاز (المرشد اللاسلكي) ويتم إنجاز عمليات الإنقاذ في حالة وجود حوادث خلال فترة لا تتجاوز 15 دقيقة، وفقا لصحيفة البيان.

وذكر أن الأفراد أيضا يمكنهم الحصول على هذا الجهاز، إضافة إلى أن بعض الشركات مثل شركات الطائرات والسفن تطلب الجهاز للطواقم العاملة لديهم لحمايتهم من المخاطر.

في سياق آخر، أعلن مدير خدمات الطيف الترددي في تنظيم الاتصالات، أن الهيئة جاهزة لتوفير الترددات اللازمة لتشغيل تقنية الجيل الخامس، مع وجود خطة أعدتها الهيئة من أجل توفير ترددات الجيل الخامس لعام 2020، فيما تم تشكيل لجان عليا ومشرعين لوضع الخطط الخاصة بالترددات، منوهاً إلى أن الدولة ستكون من أوائل دول المنقطة التي تشغل تقنيات الجيل الخامس.

نطاقات

وتدعم هيئة الاتصالات تخصيص وتحديد نطاقات طيف ترددي منسقة ومحددة لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية 2020، وتعزيز تنسيق النظم الاقتصادية المرتبطة بها عالمياً التي من شأنها أن تخدم المصلحة العامة في الدولة وتساهم في تخفيض تكاليف إنشاء الشبكات.

وتشجع الهيئة أيضا على ملاءمة بعض هذه النطاقات وستدعم البدء بتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس في النطاقات التالية 1427 – 1518 ميغاهيرتز، و3300-3800 ميغاهيرتز، و24.25 – 27.5 ميغاهيرتز على أن يتم ذلك بشكل مبكر قبل العام 2020.

ووفقاً لخارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتكنولوجيا لجيل الخامس، سيتم في العام 2020، ترقية الشبكة ونشر تقنية الجيل الخامس، يتبعها الإطلاق الرسمي للتكنولوجيا بالتزامن مع معرض إكسبو دبي 2020.

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