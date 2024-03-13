الإمارات تطور مشروعاً بعاصمة المجر يحاكي عقارات دبي

وقّعت الإمارات والمجر اليوم الأربعاء اتفاقاً بقيمة 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار)، يتم بموجبه إضفاء مظاهر التألق التي تحظى بها دبي على أحد أحياء بودابست المتهالكة، وهو المشروع الذي أثار بعض الانتقادات حتى قبل إقراره رسمياً.

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، عقب توقيع الاتفاق مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن شركة “إيجل هيلز العقارية” ستتعاون مع الحكومة في بودابست لتطوير محطة سكة حديد مهجورة جزئياً.

وفي العام الماضي صرح يانوس لازار، الوزير المسؤول عن البناء والنقل، بأن الحكومة المجرية تخطط لإنفاق حوالي مليار يورو من أموالها الخاصة لتحسين البنية التحتية بهذه المنطقة.

قال لازار في ذلك الوقت إن رئيس الوزراء فيكتور أوربان كلّف ببناء مشروع كبير على غرار دبي من حيث الفخامة. انتقدت حكومة البلدية بدورها المركز الجديد المخطط له باعتباره إضافة غير مرحب بها في أفق بودابست التاريخي، الذي لا يتضمن الكثير من ناطحات السحاب المتلألئة التي اشتهرت بها دبي.