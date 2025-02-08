الإمارات تخطط لاستثمار 50 مليار يورو بمراكز بيانات في فرنسا

يخطط صندوق استثماري من الإمارات العربية المتحدة لإنفاق ما بين 30 إلى 50 مليار يورو (31.2 مليار و52 مليار دولار) لإنشاء مقر جديد لمراكز البيانات في فرنسا، وفقاً لمسؤولين فرنسيين.

يأتي هذا الاستثمار في إطار إعلان مشترك بين الجانبين تم الكشف عنه قبيل قمة الذكاء الاصطناعي التي يعقدها الرئيس الفرنسى الأسبوع المقبل. وكانت فرنسا والإمارات وقّعتا شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي في مايو الماضي.

في بيان مشترك صدر الجمعة، قال البلدان إنهما يهدفان إلى بناء منشأة مخصصة للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط. وأوضح البيان أن الشريحة الأولى من الاستثمار سيُعلن عنها خلال الحدث الاستثماري الرئيسي المزمع عقده في وقت لاحق من هذا العام، وستأتي من تحالف يضم شركات فرنسية وإماراتية.

لكن وفقاً لمسؤولين في قصر الإليزيه، فإن التمويل المبدئي للمنشأة سيأتي من شركة “إم جي إكس” (MGX) التابعة لأبوظبي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تعد “إم جي إكس”، وهي صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار، أيضاً أحد الممولين الرئيسيين لمشروع “ستار غيت”، وهو المبادرة الطموحة التي أطلقتها “سوفت بنك” و”أوبن إيه آي” لإنفاق 500 مليار دولار على مراكز بيانات في الولايات المتحدة. يهدف المشروع إلى بناء حوالي 12 منشأة، كل منها بسعة واحد غيغاواط، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ نيوز” سابقاً.