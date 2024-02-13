الإمارات تجذب طلبات بـ7.6 مليار درهم في مزاد صكوك مقومة بالدرهم

طلب قوي على الاكتتاب

قالت وزارة المالية، إن الاكتتاب شهد طلباً قوياً على الشريحتين لأجل 3 سنوات و5 سنوات، حيث تجاوزت تغطية الاكتتاب 6.9 مرة، مما أدى إلى تسعير الطرح بفارق 5 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة.

تسعى الإمارات من إصدار صكوك الخزينة بالعملة المحلية إلى بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي، مما يسمح للمؤسسات والشركات بتسعير أية طروحات خاصة بهم وتعزيز سوق رأس مال الدين المحلي.

في سبتمبر من العام الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن سوق الديون في دولة الإمارات تجاوزت 250 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2023، وتوقعت أن تتخطى 300 مليار دولار بحلول 2030، وذلك في ضوء سعي مصدري الديون لتنويع مصادر تمويلاتهم، ومبادرة الحكومة لتطوير سوق الدين، وبناء منحنى العائد.

جرى الاكتتاب بالتعاون بين وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، ومصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع.